تمزق طبلة الأذن أسبابه وأعراضه

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، وجود عدّة أسباب وراء حدوث تمزق طبلة الأذن، وحددت هذه الأسباب بتنظيف الأذن بأداة حادة أو مدببة، حدوث تغيرات مفاجئة في الضغط أثناء السفر بالطائرة أو الغوص لمسافات عميقة، بالإضافة إلى إصابة الأذن بالحروق أو التعرض لضجيج شديد مفاجئ كالذي يحدث أثناء الانفجارات.

وقالت الرابطة الألمانية إن أعراض تمزق طبلة الأذن تظهر على شكل ألم شديد في الأذن، وجود دم في الأذن مع تراجع حاسة السمع، طنين يصاحبه الشعور بالدوار والصداع والرغبة في القيء.

ودعت الرابطة الألمانية لضرورة علاج تمزق طبلة الأذن بالسرعة القصوى، لأنّ إهمالها قد يؤدي للصمم أو شلل الوجه، وأكدت أنّ شفاءها يحتاج لعدة أسابيع باستثناء بعض الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي أو ترميم.

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