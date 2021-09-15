أُم تتخلى عن ساقها لتُنقذ حياة جنينها

لم تكن الشابة البريطانية كاثلين أوزبورن، تعلم أنّها حامل عندما ذهبت لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي، بعد اكتشافها لكتلة في ساقها اليمنى.

وصُدمت كاثلين عندما أخبرها الأطباء أنّها تعاني من سرطان العظام، وأنها حامل في الشهر الرابع، وتركوا لها حُرية الخيار ما بين الإجهاض من أجل بدء العلاج الكيميائي، أو التخلص من ساقها من أجل منع انتشار مرض السرطان.

وقررت الأم التضحية بساقها لكي يعيش جنينها، حيث قام الأطباء في اليوم التالي ببتر قدمها، لكنّ فرحة الأم بحملها لم تستمر طويلاً حيث اضطرت لإنجاب ابنتها إيدا قبل 8 أسابيع من موعد الولادة، لاكتشاف سرطان في رئتيها غير قابل للعلاج.

وقالت الشابة البريطانية إنّ معاناتها مع سرطان العظام بدأت في العام 2005، حيث خضعت للعلاج الكيميائي لوضع حدّ له، قبل أن يعود مجدداً إليها.

وأشارت إلى أنها قد تعيش أياماً أو شهوراً أو سنوات، وأنّها تسعى خلال هذه الفترة لترك أثر طيب لأطفالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية