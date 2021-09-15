هواوي تطلق حاسوب مكتبي بمواصفات رائعة

أزاحت شركة هواوي الصينية الستار عن حاسوب مكتبي جديد بمواصفات مميزة وسعر مرتفع أطلقت عليه Mate Station X.

وسيعمل هذا الجهاز بمعالج AMD Ryzen الحديث والمتطور، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة مقاس 28.2 بوصة ودقة عرض 3840*2560، وجودة عرض 4K Plus، وستدعم الشاشة نسبة 93% من ألوان P3، وتغطية نسبة ألوان sRGB بنسبة 100%.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على 4 ميكرفونات، و3 مكبرات صوتية بقدرة 5 واط، ومضخم بقدرة 10 واط، وكاميرا بدقة 1ميغا بيكسل تدعم مكالمات الفيديو بدقة 720 بيكسل، وجودة HD، ولوحة مفاتيح بلاستيكية، ومستشعر للبصمة، وفأرة بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 1500 دولار أمريكي.

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