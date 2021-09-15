أبل تُطلق ساعة ذكية بمواصفات مميزة

رفعت شركة أبل الأمريكية، النقاب عن ساعة ذكية جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها Series 7.

وستأتي الساعة الجديدة بتصميم أنيق من الألمنيوم، وستتوفر بأحجام 41 و45 مم، وبشاشة مشرقة وأكثر سطوعاً.

وتتميز الساعة الجديد بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP6X، وهذا ما يجعلها مناسبة للرحلات وللرياضة، بالإضافة لاحتوائها على ميزة الشحن السريع، استشعار السقوط، تتبع نشاط المستخدم، بالإضافة لدعمها e-bike مع عدد أكبر من الأنشطة الرياضية، بالإضافة لقدرتها على قياس معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأوكسجين في الدم.

الجدير بالذكر أنّ أبل ستوفر الساعة الجديدة في الأسواق العالمية خلال الخريف المقبل، بسعر يصل إلى 399 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية