رسمياً الإعلان عن هاتف شاومي المنتظر Xiaomi 11T Pro – أحدث وأقوى هواتف شاومي الرائدة

الهاتف الذي انتظرناه طويلاً من شركة شاومي Xiaomi 11T Pro، تم الإعلان عنه للتو رسمياً، ليصح واحداً من أفضل وأقوى هواتف شاومي في عام 2021. حيث يتمتع الهاتف الجديد بمواصفات فنية مميزة ولمسات نهائية جميلة من المعدن والزجاج.

يحتوي هاتف Xiaomi 11T Pro على مصفوفة كاميرا ثلاثية في الخلف، وشاشته مسطحة ذات حواف نحيفة للغاية وفتحة كاميرا في المنتصف، وتظهر علامة شاومي التجارية في الخلف، بالإضافة إلى أن جميع أزرار الهاتف متواجدة على الجانب الأيمن من الهاتف كالمعتاد.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro

بادئ ذي بدء يحتوي هاتف شاومي الجديد على لوحة عرض مذهلة AMOLED قياسها 6.67 بوصة بدقة FHD+ 2400×1080 والتي تعمل بمعدل تحديث عالي سرعته 120Hz ومعدل أخذ العينات باللمس يصل حتى 480Hz. بدون شك ممارسة الألعاب الشبكية ستكون تجربة ممتعة على هذه الشاشة.

معدل سطوع الشاشة يصل في ذروته حتى 1000nits مما يجعل مشاهدة المحتوى ممكنة في ظل الإضاءات الساطعة وتحت أشعة الشمس. تدعم لوحة العرض حتى 1 مليار لون وداعمة لتقنية النطاق الديناميكي العالي إصدار HDR10+. وبالطبع الشاشة محمية بزجاج قوي من النوع Corning Gorilla Glass.

بالنسبة للمواصفات الداخلية، يحتوي الهاتف على معالج كوالكم Snapdragon 888 ويأتي بذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 أو 12 جيجابايت من النوع LPDDR5. سيحتوي طراز 8 جيجابايت على ذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. وسيتواجد طراز 12 جيجابايت بسعة تخزين 256 جيجابايت. جدير بالذكر أن نوع ذاكرة التخزين هي UFS 3.1 وهي أحدث وأفضل ذاكرة تخزين يتم استخدامها في الوقت الحالي.

بطارية الهاتف بسعة 5000 ميللي أمبير والتي تدعم الشحن بقوة 120 واط، ويأتي الهاتف مُرفق مع شاحن 120 واط في العلبة. ولكن الشركة لم تذكر أي شيء عن الشحن اللاسلكي، لذا نعتقد أن الهاتف لن يوفر الدعم للشحن اللاسلكي.

كاميرا Xiaomi 11T Pro



الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f1.75 وحجم البيكسل um2.1 وتدعم التصوير بدقة 8K

كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 بزاوية 120 درجة FoV

كاميرا ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4

خصائص الصوت والسعر

يشتمل الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت استريو من نوع Harmon Kardon مع دعم صوت Dolby Atmos. الهاتف مزود بتقنية بلوتوث 5.2 وشبكة WiFi 6 ومزود بشريحتي اتصال SIM. سعر هاتف Xiaomi 11T Pro يبدأ بـــ 649.99 يورو للطراز صاحب 8 + 128 جيجابايت من سعة التخزين.