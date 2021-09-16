شاشة ايفون 13 برو – معدل تحديث حتى 120 هيرتز بفضل تقنية ProMotion – تعرف عليها!

أخيراً وبعد طول انتظار أولت ابل اهتماماً بتطوير معدل تحديث الشاشة في هواتف الايفون لتضاهي هواتف الأندرويد المنافسة ومع الإعلان عن هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس كشفت ابل عن تقنية بروموشن ProMotion والتي تجعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هيرتز.

ما هو معدل تحديث الشاشة أصلاً؟

قبل الخوض في الحديث عن تقنية بروموشن ProMotion الجديدة في هواتف iPhone 13 Pro / Max دعونا أولاً نتعرف على مفهوم معدل تحديث الشاشة Refresh Rate ومدى أهميته.

يشير مصطلح معدل تحديث الشاشة إلى سرعة تحديث الصور على الشاشة ويقاس هذا بوحدة الهيرتز. مثلاً الشاشة ذات معدل تحديث 60 هيرتز تقوم بعملية التحديث وعرض الصور عليها بمعدل 60 مرة في الثانية الواحدة.

معدل التحديث كلما زاد كلما قل وقت التأخير بين كل عملية تحديث والتي تليها وبالتالي إعطاء سلاسة أكبر للمحتوى المتحرك على الشاشة سواء في واجهة النظام والمؤثرات الحركية بها أو التمرير أو التنقل بين التطبيقات وحتى داخل الألعاب حيث الاستجابة السريعة واللحظية عند لمس الشاشة.

تقنية بروموشن ProMotion في شاشة ايفون 13 برو / ماكس

تقنية بروموشن ProMotion هي تقنية موجودة بالفعل في شاشة أجهزة الايباد برو والآن اضافتها ابل إلى هواتف ايفون 13 برو / ماكس.



تعمل تقنية بروموشن ProMotion على جعل معدل تحديث الشاشة يتغير تلقائياً من 10 هيرتز حتى 120 هيرتز بحسب المحتوى المعروض على الشاشة.

مثلاً عند التمرير أو تشغيل الألعاب أو التنقل بين الصور يرتفع معدل تحديث الشاشة وعندما تستعرض صورة أو تقرأ نصاً يقل معدل تحديث الشاشة.

معدل تحديث الشاشة يتغير بشكل ذكي وتلقائي بحسب ما تقوم به لإعطائك أفضل تجربة استخدام وإحساس بالسلاسة وفي نفس الوقت لتقليل استهلاك طاقة البطارية.

تقنية بروموشن ProMotion سوف تكون موجودة فقط على هواتف ايفون 13 برو / ماكس في حين أن هواتف ايفون 13 و ايفون 13 ميني ستظل كما هي تعمل بشاشة بتردد 60 هيرتز التقليدي.

شاشة ايفون 13 برو / ماكس من إنتاج سامسونج والتي بدورها تنتج شاشات OLED بمعدل تحديث عالٍ للشاشة منذ سنوات في هواتفها ولعل آخرها سلسلة جالكسي S21 التي تعمل شاشتها بمعدل تحديث شاشة متغير حتى 120 هيرتز.