كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus يحتويان على كاميرا رئيسية بمستشعر IsoCell GN5

من الطبيعي أننا على موعد مع سلسلة الهواتف الرائدة القادمة من سامسونج في مطلع العام القادم Galaxy S22. وبسبب اقترابنا من هذا التاريخ، بدأت تتوالى العديد من التسريبات حول هواتف هذه السلسلة في جميع المصادر التقنية عبر الإنترنت.

أحدث التسريبات التي وصلت إلينا هي أن كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus سوف يحتويان على مستشعرات IsoCell GN5 التي أعلنت عنها شركة سامسونج الأسبوع الماضي. هذا المستشعر بدقة 50 ميجابيكسل وحجم البيكسل على سطح المستعشر يبلغ 1.0um.

على مدار الأشهر القليلة الماضية كنا نعتقد أن شركة سامسونج سوف تستخدم على كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus مستشعر GN2 وهو مستشعر بدقة 50 ميجابيكسل والذي يحتوي على بكسلات كبيرة الحجم يبلغ حجم البيكسل بها 1.4um. ولكن يبدو أن الشركة اتخذت قرارها بالفعل للاعتماد على المستشعر الجديد GN5، وهو أمر منطقي بالطبع لكونه المستشعر الأكثر تطوراً وحداثة.

يستخدم مستشعر IsoCell GN5 تقنية التركيز التلقائي Dual Pixel Pro والتي تساعد على التركيز السريع التلقائي في جميع الاتجاهات. وهو قادر على التقاط صورة بدقة 12.5 ميجابيكسل في ظل الإضاءات الخافتة والمنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتاز المستشعر الجديد بتقنية Front Deep Trench Isolation والتي تساعد على تقليل نسبة التشويش داخل البيكسل عن طريق امتصاص المزيد من الضوء وحبسه داخل البيكسل.

المستشعر الجديد قادر على التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، أو التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطار في الثانية. ومقاطع فيديو بدقة FHD بمعدل 240 إطار في الثانية.

بجانب المستشعر الرئيسي، نتوقع رؤية كاميرا تيلفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل مع مستوى تقريب بصري 3x. ومن المفترض أن يكون هناك تواجد لكاميرا ثالثة فائقة الدقة.

لن يكون هناك دقة 200 ميجابيكسل في أي من هواتف سامسونج القادمة

كانت ورد إلينا بعض الشائعات التي تشير إلى احتمالية احتواء الهاتف الرائد جالكسي S22 Ultra على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، ولكن التسريبات الأخيرة تؤكد على عدم حدوث ذلك. من المتوقع أن تكتفي سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل فحسب من أجل جالكسي S22 Ultra.

ومن الممكن أن تكون الكاميرا الأمامية بدقة 40 ميجابيكسل أيضاً، تماماً مثل جالكسي S21 Ultra. وللأسف ليس هناك أي أحاديث تشير إلى احتمالية وجود كاميرا أسفل الشاشة، يبدو أن هذه التقنية ليست جاهزة بعد لسلسلة S من هواتف الشركة.