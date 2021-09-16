“ستيني” يقرر العودة للسجن بعد 30 عامًا من فراره

قرر سجين من يوغسلافيا، لم تٌكشف هويته، تسليم نفسه للشرطة الأسترالية بعد حولي 30 عامًا من هروبه من سجن يقع في شمال مدينة سيدني.

حيث استخدم الرجل منشارًا وقطّاع ليهرب في العام 1992 من المركز الإصلاحي الواقع في شارع هوف ستريت في غرافتون.

وفشلت الشرطة الأسترالية في العثور على السجين الفار الذي تنقّل بين طوال سيدني طوال تلك الفترة، قبل أن يقرر أخيرًا العودة للسجن بعدما أصبح مشردًا.

وقال السجين إنّه النوم على الشاطئ بلا مأوى دفعه للعودة للسجن، حيث قام بتسليم نفسه للشرطة التي وجهت له تهمة الفرار من السجن، وأعادته إليه ورفضت إخراجه بكفالة.

وأوضح السجين أنّه فرّ من السجن؛ خشية الخدمة الإلزامية التي كانت تنتظره في بلاده، في حال تم ترحيله إليها بعد انتهاء مدة سجنه.

جديرٌ بالذكر أنّ السجين الستيني كان قد دخل السجن بتهمتيْن تتعلقان بزراعة نبات محظور.

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