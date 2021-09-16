هواتف ايفون 13 و ايفون 13 برو – ما لم تكشف عنه ابل خلال المؤتمر!

ابل خلال المؤتمر الأخير كشفت عن مجموعة من الأجهزة الجديدة أبرزها سلسلة ايفون 13 وقد طالعتنا ابل بالكثير من التفاصيل خلال المؤتمر لكن بعض الأشياء ظلت طي الكتمان سوف نسلط الضوء عليها في هذا المقال.

الذاكرة العشوائية في ايفون 13 و ايفون 13 برو

لسبب ما لا تكشف ابل عن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف الايفون لا في المؤتمر الرسمي ولا على موقعها الإلكتروني، ربما لأن حجم الذاكرة العشوائية أقل من مثيلاتها في الأندرويد وإن كان لكل نظام وجهاز طبيعته في استهلاك الموارد كالذاكرة العشوائية.

سلسلة ايفون 13 لم يتغير فيها حجم الذاكرة العشوائية مقارنة بسلسلة ايفون 12. حجم الذاكرة العشوائية RAM في ايفون 13 و ايفون 13 ميني هو 4 جيجابايت، في حين أنه في ايفون 13 برو / ماكس يبلغ 6 جيجابايت.

دعم الشريحة الإلكترونية المزدوجة eSIM

هواتف ايفون 12 وما قبلها تدعم الشريحة الإلكترونية eSIM لكن الجديد في هواتف ايفون 13 جميعها أنها تدعم شريحتين eSIM ما يعني أنه يمكن استعمال رقمين مختلفين عليها (بخلاف الشريحة التقليدية) إذا كانت مدعومة داخل دولتك.

معالج A15 مختلف

في العادة تقوم ابل باستخدام نفس المعالج على نفس سلسلة الايفون لكن هناك اختلاف هذا العام مع معالج ابل A15.

نسخة معالج ابل A15 على هواتف ايفون 13 و ايفون 13 ميني تحمل معالج رسوميات GPU رباعي النواة، بينما النسخة الموجودة على هواتف ايفون 13 برو / ماكس لها معالج رسوميات GPU خماسي النواة.

تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision

بفضل معالج الصور المتقدم ISP ومعالج A15 ، بات بإمكان هواتف ايفون 13 تصوير وتسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR بجودة 4K وبسرعة 60 إطاراً في الثانية.