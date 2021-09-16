وائل شرف يكشف عن سرٍّ من أسرار باب الحارة

كشف الفنان السوري، وائل شرف، عن سرّ من أسرار مسلسل باب الحارة الشهير، حيث قال النجم، الذي لعب دور العكيد معتز، أنّ شخصية أبو شهاب عرضت على الفنان الراحل ناجي جبر المشهور بأبو عنتر، والذي رفض الدور بسبب معاناته مع مرض السرطان.

وأشار إلى أنّ الشركة المنتجة للعمل اختارت الفنان سامر المصري الذي لعب هذا الدور، بعد رفض ناجي جبر للدور.

وأشاد النجم السوري بالفنان ناجي جبر، وقال إنّه شارك معه في مسلسل “بيت جدي”، حيث لعب دوره ابنه عجاج.

وكان وائل شرف قد ابتعد عن الدراما منذ مسلسل “ورد أسود” الذي عرض في العام 2019، ويقوم حاليًا بالتواصل مع عشاقه من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها من لندن، مكان إقامته الحالي، على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية