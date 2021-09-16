تسريبات – هاتف سامسونج جالكسي S22 Ultra سيدعم الشحن بقوة 45 واط

من المتوقع أن تدعم هواتف سامسونج جالكسي S22 Ultra سرعات شحن أعلى من جالكسي S21، وهذا من خلال ادعاءات المسرب الشهير Ice Universe وهو أحد المسربين الذين يشتهرون بصحة وصدق تسريباتهم.

يدعم هاتف جالكسي S22 Ultra شحن أسرع من جالكسي S21 Ultra

يقول المسرب أن هذه المعلومات صحيحة بنسبة 100%، مما يضيف طبقة مصداقية. يقول أن هاتف جالكسي S22 Ultra سوف يدعم الشحن بقوة 45 واط (10V/4.5A). بالطبع نحن نتحدث هنا عن قدرات الشحن السلكي. هذا لا يعني أن هاتف جالكسي S22 Ultra لن يدعم الشحن اللاسلكي، إطلاقاً. بكل تأكيد الهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي أيضاً. ولكننا لا نعلم تفاصيل الشحن اللاسلكي بعد.

مجرد توقعات تشير إلى احتمالية دعم الهاتف للشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، تماماً مثل Galaxy S21 Ultra، ولكن من الممكن أن تقرر شركة سامسونج ترقية خصائص وقدرات الشحن اللاسلكي أيضاً في هاتف جالكسي S22 Ultra.

جدير بالذكر أن هاتف جالكسي S21 يدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط فقط، وهذا يعني أن هاتف جالكسي S22 الذي يدعم الشحن بقوة 45 واط سيكون أسرع بكثير في قدرات الشحن السلكي، ولن يشتكي معظم المستخدمين بعد ذلك من فترات الشحن الطويلة.

ولكن دعونا نتذكر هنا أن الشحن بقوة 45 واط لم يعد أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة بعد إطلاق هواتف من شاومي بقوة 120 واط، مثل هاتف شاومي الذي أعلنت عنه مؤخراً Xiaomi 11T Pro.

في النهاية لا نعلم بعد ما هي سعة البطارية بالضبط في هاتف جالكسي S22 Ultra، ولكننا نتوقع أن تكون شبيهة بنفس عمر البطارية في هاتف جالكسي S21 Ultra. وهذا يعني شيء واحد، أنك مع شحن بقوة 45 واط ستضطر على إبقاء هاتفك في الشحن طول الليل أيضاً حتى تتمكن من إكمال سعة الشحن بنسبة تتعدى 80%.

على كل حال، نتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف جالكسي S22 Ultra خلال يناير العامل القادم، وهو الوقت الذي تخطط فيه شركة سامسونج للكشف عن عائلة جالكسي S22، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة الإنتاج الكمي للهواتف في شهر نوفمبر القدام.