حياة الفهد تستعد للمشاركة في مسلسل سنوات الجريش

تستعد الفنانة الكويتية حياة الفهد؛ لتصوير مشاهدها في مسلسل سنوات الجريش، الذي ستلعب فيه دور البطولة.

حيث نشرت سيدة الشاشة الخليجية على حسابها الرسمي في موقع انستغرام الملصق الرسمي للمسلسل، وتصدرت صورتها التي جاءت بين الطائرات والمدافع في إشارة للحرب البوستر الذي كتب عليه مقطع من شعر محمود درويش قال فيه: ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد.

ومسلسل سنوات الجريش؛ من تأليف محمد النابلسي، وإخراج مناف عبدال، وإشراف يوسف الغيث، وإنتاج شركة الفهد للإنتاج الفني، وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية.

يُذكر أنّ مسلسل مارغريت الذي عرض في العام الجاري؛ يعدّ آخر أعمال النجمة الكويتية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية