تعرفوا على أسباب القيء المتكرر لدى الرضيع

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين وجود أسباب عدّة وراء القيء المتكرر لدى الرضيع.

وحددت هذه الأسباب بتضيق بوابة المعدة، والذي يظهر عادةً في الفترة ما بين الأسبوعيْن الثالث والثامن من العمر، وبررت سبب حدوث هذا التضييق بزيادة سمك العضلات عند بوابة المعدة، والتي قد تحتاج إلى التدخل الجراحي لتقليل سمكها.

ومن الأسباب الأخرى للقيء المتكرر لدى الرضيع؛ الإصابة بعدوى أو الارتجاع، وأكدّت على أهمية وضع الرضيع بشكل مستقيم عند التقيؤ، أو توجيه ووجهه للأسفل في حال التقيؤ في وضع الاستلقاء.

وأكدّت الرابطة أهمية استشارة طبيب الأطفال في حال عانى الرضيع من القيء المتكرر، وبخاصة إذا كان هذا القيئ على شكل شلالات؛ وذلك من أجل تحديد أسباب القيء وعلاجه.

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