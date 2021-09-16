زوجان من النظارات يعرضان للبيع بملايين الدولارات

أعلنت دار سوزبي للمزادات عن عرضه زوجين من النظارات مرصعين بالألماس والزمر للبيع في مزاد علني.

وقال المسؤولون عن دار المزاد بأنّ النظارتين تعود ملكيتهما الأساسية للعائلة المالكة لإمبراطورية المغول التي حكمت شبه القارة الهندية، وأشاروا إلى أن النظارتين تعدان نموذجاً نادراً لصناعة المجوهرات عند المغول.

وأكدّ المسؤولون عن الدار عرض زوج النظارات في عدّة دول كــ”هونغ كونغ”، نيويورك، وبريطانية قبل أن يتم بيعهم في المزاد العلني خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتتميز النظارتان الأثريتان بالحجم الهائل لعدسات الأحجار الكريمة، ويتوقع بأنّ الأحجار الكريمة الموجودة فيهما اقتطعتا من ماسة تزن 200 قيراط اكتشفت في ولايتي أندرا برديش وتيلانغانا الهندية.

وتوقعت دار المزاد بأن يباع زوجا النظارات بسعر يتراوح ما بين 2 و3.5 مليون دولار أمريكي.

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