وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي

فجعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بوفاة والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي الذي توفي يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.

ونعت النجمة السورية والدها بكلمات مؤثرة للغاية، حيث تركت رسالة على حسابها الرسمي في إنستغرام أكدّت فيها بأنّ روحها ذهبت بوفاة والدها، وبأنّ الكلام انتهى، كما نشرت صورتين لوالدها الراحل، الأولى كانت بالأبيض والأسود وتعود لأيام شبابه، والثانية ملونة التقطت له قبل أيام من وفاته.

كما نشرت الفنانة على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك ورقة النعي، والتي أشارت إلى أن جثمان والدها سيشيع يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري من جامع الزوزوفي في حي الصليبة بمدينة اللاذقية السورية بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى الثرى في مقابر العائلة بمنطقة بسنادا.

وكانت نقابة الفنانين السوريين قد تقدمت بتعازيها للنجمة السورية ولزوجها النجم وائل رمضان من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك.

يذكر أنّ سلاف فواخرجي انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل الكندوش الذي سيعرض في رمضان المقبل.

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