ما هي مشاكل و أعراض الغدة الدرقية؟

أكدّت الرابطة الألمانية لاختصاصيي الطب النووي بأنّ مشاكل الغدة الدرقية تبدأ في الظهور لدى الإنسان مع تقدمه بالعمر، وأشارت إلى أن النساء أكثر عرضة لها من الرجال.

وقسمت الرابطة الألمانية مشاكل هذه الغدة لنوعين، الأول قصور الغدة، والثاني فرط نشاط الغدة الدرقية.. وحددت أعراض القصور بالتعب والكسل والخمول والاكتئاب وزيادة الوزن وانخفاض الأداء العقلي.

أما فرط نشاط الغدة فحددت أعراضه بفقدان الوزن غير المبرر واضطرابات النوم وعدم انتظام ضربات القلب، بالإضافة للعصبية.

وأكدّت الرابطة الألمانية وجود مجموعة من المتاعب المرتبطة بها كصعوبة البلع وسماكة الحلق وبحة مستمرة في الصوت.

ودعت الرابطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة لمراجعة الطبيب فور ظهور أعراضها.

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