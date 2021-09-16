الشرطة الأرجنتينية تحقق في جريمة قتل والببغاء الشاهد الوحيد

أكدّ المحققون الأرجنتينيون في جريمة قتل إليزابيث توليدو التي قتلت في ديسمبر 2018 اعتمادهم على شهادة ببغاء السيدة والذي كان موجوداً في الشقة لحظة وقوع الجريمة.

وقال المحققون إن المرأة البالغة من العمر 46 عاماً كانت قد استأجرت شقة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس رفقة صديقيها ميغل ساتورينيو 53 عاماً، وهورخي راول ألفارز 65 عاماً قبل أن تعثر الشرطة عليها مقتولة داخل الشقة.

وأشار المحققون إلى أن إحدى الشرطيات لاحظت أثناء رفع البصمات قيام الببغاء بترديد عبارة لا من فضلك، دعني أذهب، وتوقعوا بأنّ تكون هذه الكلمات آخر عبارة نطقت بها الضحية قبل قتلها.

وقالت الشرطة إنّ شهادة الببغاء بالإضافة للأدلة التي وجدتها في مكان الجريمة كالحمض النووي لأحد المتهمين، والأسنان تؤكد ارتكاب صديقيها لجريمة قتلها.

وتوقعت الشرطة بأنّ يحصل المتهمين على عقوبة السجن مدى الحياة في حال تم إدانتهما بقتلها.

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