منوعات

الشرطة الأرجنتينية تحقق في جريمة قتل والببغاء الشاهد الوحيد

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ المحققون الأرجنتينيون في جريمة قتل إليزابيث توليدو التي قتلت في ديسمبر 2018 اعتمادهم على شهادة ببغاء السيدة والذي كان موجوداً في الشقة لحظة وقوع الجريمة.

وقال المحققون إن المرأة البالغة من العمر 46 عاماً كانت قد استأجرت شقة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس رفقة صديقيها ميغل ساتورينيو 53 عاماً، وهورخي راول ألفارز 65 عاماً قبل أن تعثر الشرطة عليها مقتولة داخل الشقة.

وأشار المحققون إلى أن إحدى الشرطيات لاحظت أثناء رفع البصمات قيام الببغاء بترديد عبارة لا من فضلك، دعني أذهب، وتوقعوا بأنّ تكون هذه الكلمات آخر عبارة نطقت بها الضحية قبل قتلها.

وقالت الشرطة إنّ شهادة الببغاء بالإضافة للأدلة التي وجدتها في مكان الجريمة كالحمض النووي لأحد المتهمين، والأسنان تؤكد ارتكاب صديقيها لجريمة قتلها.

وتوقعت الشرطة بأنّ يحصل المتهمين على عقوبة السجن مدى الحياة في حال تم إدانتهما بقتلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك