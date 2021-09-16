شاومي تطلق هاتفًا جديدًا ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن جهازٍ جديدٍ بمواصفات جيدة وبطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير أطلقت عليه Xiaomi 11T.

ويعمل الجهاز الجديد بمعالج Dimensty 1200 Ultra، ونظام تشغيل Android 11.

وزوّدت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية؛ فتأتي بسعة 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ شاومي ستوفر الجهاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 500 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية