ريلمي تطلق سوراة جديدة بشاشة ملونة

كشفت شركة ريلمي الصينية سوراة جديدة بشاشة ملونة أطلقت عليها Realme Band 2.. وزودت بشاشة ملونة مقاس 14 بوصة بخاصية اللمس بدقة 320 * 167 بوصة وسطوع 500 نيت.

وتتميز السوارة الجديدة باحتوائها على أكثر من 50 وجه، حيث يمكن للمستخدم اختيار الوجه الذي يرغب به من خلال هاتفه الذكي.

وستدعم سوارة Realme Band2 معدل ضربات القلب، تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، إشعارات تذكير لشرب المياه، بالإضافة لعداد لقياس الخطوات يعمل بشكلٍ تلقائي.

وستضم السوارة الجديدة مستشعر لقياس نسبة الأوكسجين في الدم، ومستشعر لقياس مستوى الإجهاد، بالإضافة لتتبع نشاط المستخدم في أكثر من 90 نمط رياضي.

كما ستدعم السوارة الجديدة تشغيل الموسيقى والكاميرا، ومقاومة الماء عند معيار 50 متر.

وستحتوي السوارة على بطارية بسعة 204 ميلي أمبير تجعل السوراة تعلم لمدة 12 يوم، واي فاي، بلوتوث، وستتوافق مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android 5.1 والإصدارات اللاحقة، ونظام IOS 11 والإصدارات اللاحقة.

يذكر أنّ ريلمي ستطرح السوارة الجديدة في الأسواق العالمية يوم 20 سبتمبر الجاري بسعر يصل إلى 40 دولار أمريكي.

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