شركة LG تطلق تلفاز ضخم مناسب لعشاق السينما

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن سلسلة تلفاز ذكي ضخم مناسب لعشاق السينما أطلقت عليها DVLED.. وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذه السلسلة بشاشات يتراوح مقاسها ما بين 102 و325 بوصة وبدقة عرض 2K و8K.. وسيدعم التلفاز الجديد تقنية MicroLED والتي تضم حوالي 33 مليون عنصر LED.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن الموديل الفاخر يمتاز بنسبة باعية 16.9، وبإمكانية مزج عدّة شاشات مع بعضها البعض من أجل إنشاء شاشة عملاقة بنسبة باعية 32.9.. وسيحتوي التلفاز الجديد على مجموعة كبيرة من منافذ USB، ومنافد HDMI.

الجدير بالذكر أنّ LG الذي ستطلق التلفاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر باهظ يصل إلى 30 ألف دولار أمريكي.

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