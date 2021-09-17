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شركة LG تطلق تلفاز ضخم مناسب لعشاق السينما

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة LG الكورية الجنوبية الستار عن سلسلة تلفاز ذكي ضخم مناسب لعشاق السينما أطلقت عليها DVLED.. وزودت الشركة الكورية الجنوبية هذه السلسلة بشاشات يتراوح مقاسها ما بين 102 و325 بوصة وبدقة عرض 2K و8K.. وسيدعم التلفاز الجديد تقنية MicroLED والتي تضم حوالي 33 مليون عنصر LED.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن الموديل الفاخر يمتاز بنسبة باعية 16.9، وبإمكانية مزج عدّة شاشات مع بعضها البعض من أجل إنشاء شاشة عملاقة بنسبة باعية 32.9.. وسيحتوي التلفاز الجديد على مجموعة كبيرة من منافذ USB، ومنافد HDMI.

الجدير بالذكر أنّ LG الذي ستطلق التلفاز الجديد في الأسواق العالمية بسعر باهظ يصل إلى 30 ألف دولار أمريكي.

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قناة 218 الليبية

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