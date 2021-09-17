هواتف سامسونج جالكسي S22 – تفاصيل جديدة حول معالج سامسونج المرتقب Exynos 2200

ظهرت بعض التسريبات الجديدة التي تكشف حول مواصفات معالج سامسونج المرتقب Exynos 2200 والمتوقع إطلاقه في سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S22 في مطلع العام المقبل. التسريبات تحمل تفاصيل حول سرعة تردد المعالج وبعض المعلومات الأخرى، ولكنها لا تزال غير كافية.

التسريب وارد من Ice Universe وهو مُسرب شهير على موقع تويتر ُيمكن الثقة به عندما يتعلق الأمر بأخبار سامسونج. قال أن معالج Exynos 2200 سوف يحتوي على ثلاثة شرائح معالجة مركزية مختلفة، والنواة الرئيسية طراز Cortex-X2 بسرعة تردد 2.9 جيجاهرتز، ثلاثة نوى أخرين بسرعة 2.8 جيجاهرتز، وأربعة نوى أخرى بسرعة 2.2 جيجاهرتز.

هناك معلومات إضافية في غاية الأهمية من خلال تسريب Ice Universe، حيث أضاف في تسريبه أن معالج Exynos 2200 لن يتواجد سوى في هاتف جالكسي S22 Ultra فقط، مما يعني أن كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus سوف يحتويان على معالجات مختلفة عن Exynos 2200.

Exynos 2200 يحتوي على وحدة معالجة رسومية متطورة AMD mRDNA

بدون شك ستكون وحدة المعالجة الرسومية في معالج Exynos 2200 واحدة من أفضل وأقوى شرائح المعالجة الرسومية التي تواجدت في الهواتف الذكية حتى هذه اللحظة. فمن خلال بعض التسريبات التي تداولتها المواقع التقنية على مدار الأسابيع الماضية، فلقد تبين أن AMD mRDNA يضع معالج Exynos 2200 على الدرب الصحيح تماماً ويجعله متفوق على جميع منافسيه بفارق ملحوظ.

تعمل وحدة المعالجة الرسومية الجديدة بسرعة تردد بلغت 1250 ميجاهرتز، مما يعني أنها قادرة على العمل بنفس سرعة تردد المعالجات الرسومية الموجهة لأجهزة سطح المكتب. ولكن السبب الوحيد في تأخير AMD mRDNA لمدة عام كامل كان نتيجة بعض المشاكل الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة المعالج الرسومي. ولكن يبدو أن الشركة تمكنت من التغلب على هذه المشكلة وأصبح المعالج الجديد جاهز من أجل سلسلة Galaxy S22 العام القادم.

في حالة لم تكن متابع لأخبار Exynos 2200 الأيام الماضية، فلقد تبين أن معالج سامسونج المرتقب قادر على هزيمة أحدث وأقوى شرائح كوالكم حتى الآن والتي لم نراها بعد Snapdragon 898