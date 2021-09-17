هواتف ايفون 13 و ايفون 13 برو – هل تستحق الشراء؟

في المؤتمر الأخير كشفت ابل عن سلسلة ايفون 13 وسيبدأ طرحها في الأسواق بدايةً من شهر سبتمبر وعلى مدار الأسابيع اللاحقة. وهناك الكثيرون الذين يتساءلون حول جدوى الشراء.

شراء ايفون 13 و ايفون 13 برو .. نعم أم لا ؟

هذا الأمر يتوقف على من يسأل هذا السؤال وفي أي جهة يقف، ويمكن تقسيم أصحاب السؤال إلى ثلاث فئات:

مستخدمو هواتف الايفون ما قبل ايفون 11 مستخدمو هواتف ايفون 11 و 12 مستخدمو هواتف الأندرويد.

بالنسبة لأصحاب هواتف الايفون ما قبل ايفون 11، فالترقية إلى هواتف ايفون 13 / برو أمر جيد إن كنت عازماً على ذلك.

أما بالنسبة لأصحاب هواتف ايفون 11 و ايفون 12 فلا يفضل الترقية الآن إلى هواتف ايفون 13، لأن الفروقات ليست كبيرة للغاية بما فيه الكفاية بين إصدارات 11 و 12 و 13 تكفي للترقية وشراء الجديد.

وبالنسبة لأصحاب الأندرويد الذين يودون الانتقال إلى الايفون، فالأفضل بلا شك هو شراء الإصدارات الأحدث من الايفون سواء كانت ايفون 13 أو 12.

هناك العديد من الأشياء المشجعة على اقتناء هواتف ايفون 13 / برو في حالة كنت تمتلك هاتف ايفون قديم وتود الترقية أو تود الانتقال من الأندرويد إلى الايفون.

من أهم التحسينات التي أدخلتها ابل على هواتف ايفون 13 تحسين أداء الكاميرا وتصوير الفيديو، زيادة عمر البطارية، رفع سعة التخزين المبدئية إلى 128 جيجابايت، وزيادة معدل تحديث الشاشة في إصدارات Pro وغير ذلك.

هناك مدى واسع للأسعار في سلسلة ايفون 13 تبدأ من 700 دولار أمريكي لنسخة ايفون 13 ميني سعة 128 جيجابايت وحتى 1600 دولار أمريكي لنسخة ايفون 13 برو ماكس سعة 1 تيرابايت.

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