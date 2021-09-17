كريم فهمي يدخل العناية المركزة بسبب جلطتيْن

أعلنت عائلة الفنان المصري كريم فهمي، عن دخوله العناية المركزة، في إحدى المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لجلطتيْن مفاجئتيْن في الرئة، أدّتا إلى تدهور حالته الصحية، بشكلٍ كبير.

ونشرت زوجته صورةً له من المستشفى على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، وتجاوز المحنة التي يمر بها حاليًا.

وتفاعل عشاق النجم المصري مع منشور زوجته، والمنشورات التي أطلقها زملائه الفنانون أمثال الفنانة ندى أكرم، والذين طلبوا من متابعيهم الدعاء بالشفاء العاجل لصديقهم كريم فهمي.

يُذكر أنّ النجم المصري كان يستعد لإنتاج الجزء الثاني من فيلم “ديدو”، الذي لعب بطولة جزئه الأول كلٌّ من حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى هدى المفتي.

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