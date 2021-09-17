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أسباب تدفعكم لعدم التنفس من الفم أثناء النوم

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت خبيرة التغذية الهندية، بوجا مكيجا، خطورة التنفس من الفم أثناء النوم، وقالت إنّ التنفس من الفم يؤدي لحدوث مشاكل في الجسم.

وحددت هذه المشاكل باعوجاج الأسنان، التشوهات الخلقية، ظهور رائحة كريهة للفم، مشاكل اللثة، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في النمو، وتفاقم بعض الأمراض المزمنة.

وأوضحت أنّ التنفس من الفم يؤدي لخشونة الصوت، الشخير، التعب المزمن، بالإضافة لتشويش الدماغ وظهور اسوداد حول العينين.

وأشارت إلى أنّ التنفس عبر الفم خلال النوم قد يؤدي للإصابة بالحساسية المزمنة، الالتهاب الأنفي الموسمي، التهاب الجيوب الأنفية، القلق، والربو.

ولتحسين التنفس الأنفي؛ دعت خبيرة التغذية الهندية إلى تناول مكملات فيتامين “سي” عالية الجودة، الكركمين الذي يعمل على فتح الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالزنك والمكملات الغذائية.

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قناة 218 الليبية

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