موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا بسعر رخيص

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ جديدٍ بسعرٍ رخيصٍ، أطلقت عليه Moto E20.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Unisoc T606، ونظام تشغيل Android 11 GO.

وزودت الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وتضمّ الشاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية؛ فتأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 32 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية؛ فتصل سعتها إلى 2 غيغا بايت.

ويحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة أربعة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

وتوفر الشركة الأمريكية الهاتف الجديد باللونيْن الأزرق والرمادي، وستُطلقه في الأسواق العالمية بسعر 100 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية