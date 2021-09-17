معالج ابل A15 في ايفون 13 – إليك نتائج اختبارات الأداء!

هواتف ايفون 13 و ايفون 13 برو جميعها تعمل بمعالج ابل A15 Bionic وهو معالج جديد من ابل خصصته ابل لكافة هواتف ايفون 13.

معالج ابل A15 Bionic هو معالج سداسي النواة منها أربعة أنوية مخصصة للمهام العادية أما الاثنتان الباقيتان فهما للمهام الثقيلة والأداء العالي.

هناك أيضاً معالج Neural Engine للذكاء الاصطناعي. نسخة معالج ابل A15 على هواتف ايفون 13 و ايفون 13 ميني تحمل معالج رسوميات GPU رباعي النواة، بينما النسخة الموجودة على هواتف ايفون 13 برو / ماكس لها معالج رسوميات خماسي النواة.

اختبارات الأداء لـ معالج ابل A15

على منصة AnTuTu المتخصصة في قياس الأداء ظهرت أولى اختبارات الأداء لمعالج A15 Bionic على هاتف ايفون 12 برو والذي يحمل أيضاً ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت (تم إجراء الاختبار على النسخة ذات السعة التخزينية 1 تيرابايت).



في اختبار الأداء يتم قياس أداء المعالج الرئيسي CPU ومعالج الرسوميات GPU وأداء ذاكرة التخزين والواجهة، ثم يتم إعطاء نتيجة إجمالية وتفصيلية وفقاً لذلك.

على منصة AnTuTu حصل المعالج على نتيجة إجمالية تفوق 839 ألف نقطة أفضل من أي إصدار سابق لهذا المعالج، وبالطبع أفضل من نتائج اختبارات معالجات كوالكم و Exynos في هواتف الأندرويد.

مقارنة بهواتف ايفون 12 ومعالج A14 الموجود بها، فقد تحسن أداء المعالج بنحو 17% وأداء معالج الرسوميات بنحو 19% وليس 50% كما ادعت ابل في المؤتمر الصحفي.

على منصة GeekBench أيضاً المختصة في اختبار قدرات دعم الرسوميات والجرافيكس حصلت هواتف ايفون 13 برو على 4800 نقطة مقارنة بهواتف ايفون 12 برو التي حصل على نحو 4050 نقطة.

لاحقاً سوف يتبين الكثير حول أداء معالج ابل A15 Bionic لكن في النهاية سوف يحصل المستخدم على أداء راقٍ وسريع للغاية وإن كان الفارق ليس كبيراً بينه وبين الإصدار السابق للمعالج A14.