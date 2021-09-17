تحديد الرابع من أكتوبر موعداً نهائياً لإطلاق الإصدار النهائي من اندرويد 12

بناءً على وثيقة داخلية تم مشاركتها من قِبل منتدى مطوري XDA، فمن المتوقع أن يتم إطلاق نظام اندرويد 12 يوم 4 أكتوبر القادم. الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بهواتف أندرويد يتمتع بتصميم Material You المرئي الجديد وكان يمر بمراحل تجريبية عديدة منذ بداية شهر مايو الماضي.

نعتقد أن شركة جوجل تستخدم هذه الوثيقة “المستند” لإبلاغ الشركات المُصنعة OEM Companies أنها تعتزم للتوقف عن إطلاق أي إصدارات تجريبية جديدة لنظام أندرويد 12، وهذه هي الطريقة التي تتبعها شركة جوجل مع كل إصدار جديد من نظام أندرويد.

وفقاً لمنتدى مطوري XDA فإن الرابع من أكتوبر القادم هو الموعد المحدد الذي تدرجه شركة جوجل في قائمة إصدار Android Open Source Project لنظام أندرويد 12.

في نفس الوثيقة، أشار رئيس تحرير منتدى مطوري XDA إلى أن تواريخ إصدار مشروع Android Open Source Project تكون عادةً في نفس اليوم الذي يتم فيه إطلاق الإصدار النهائي والمستقر من نظام أندرويد 12 لجميع العملاء. ويمكنك مشاهدة تغريدة مشعل رحمن، رئيس تحرير منتدى مطوري XDA في الصورة أدناه…

نعتقد أن تاريخ الرابع من أكتوبر هو بالفعل موعد إطلاق الإصدار النهائي من اندرويد 12، والسبب في ذلك أنه عند مقارنة تواريخ كل من إصدارات أندرويد الماضية Android 10 و Android 11 سنجد أنه بالفعل الموعد المناسب لإطلاق الإصدار النهائي من أندرويد 12.

على سبيل المثال، تم إطلاق أندرويد 10 في تاريخ 3 سبتمبر 2019، بينما تم إصدار ASOP لنظام أندرويد 11 يوم 8 سبتمبر عام 2020، وكان أيضاً هو نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام أندرويد 11 لجميع العملاء.

لذا قد يكون بالفعل الرابع من أكتوبر هو موعد إطلاق أندرويد 12 لجميع العملاء بشكل نهائي. في نفس الوقت نعتقد أنه سيكون التاريخ المناسب لشركة جوجل من أجل الإعلان بشكل رسمي عن هواتف Google Pixel 6، على الرغم أن هناك بعض المصادر التي تتوقع أن هدف شركة جوجل التسويقي للهواتف الجديدة يبدأ من يوم 19 أكتوبر. على كل حال أصبحنا على بُعد أسبوعين فقط من رؤية الإصدار النهائي لنظام أندرويد 12.