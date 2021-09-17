ياسمين عبد العزيز تعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في سويسرا

عادت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز إلى مصر، بعد انتهاء رحلة علاجها في سويسرا، والتي استمرت حوالي الشهر.

ونشرت النجمة المصرية صورةً تجمعها بزوجها أحمد العوضي بعد وصولهما إلى مصر سالمين، وظهرت فيها بابتسامةٍ شاحبةٍ بسبب تأثرها بالمرض.

وكان “العوضي” قد نشر، مؤخرًا مقطع فيديو من النمسا، يظهر فيه وهو يستمع لأحد العازفين، رفقة زوجته، في شوارع جنيف، بعد تعافيها من المرض.

وكانت النجمة المصرية قد دخلت في غيبوبة، قبل شهرين، بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء قيامها بعمل جراحي؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور صحتها، ونقلها إلى سويسرا، حيث تلقت العلاج اللازم.

يُذكر أنّ الفترة الماضية شهدت انتشار العديد من شائعات وفاتها والتي تصدى لها شقيقها وائل عبد العزيز، حيث كان ينفيها ويؤكد تحسن صحة شقيقته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية