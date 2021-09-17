حيوانات مزرعة هولندية تتحد وتصد هجوم الصقر

شهدت مقاطع الإنترنت انتشار مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة في مزرعة هولندية تقع في منطقة غليدر لاند، وظهر فيه دفاع حيوانات المزرعة عن دجاجة حاول الصقر خطفها.

حيث تفاجأت إحدى الدجاجات بهجوم صقر حاول خطفها وافتراسها، حيث أحكم مخالبه عليها وحاول رفعها للسماء، إلّا أنّ مقاومة الدجاجة وريشها المتطاير لفت أنظار الديك الذي انقض على الصقر قبل أن يتدخل حيوان من حيوانات الماعز في المعركة الدائرة وهذا ما أجبر على ترك الدجاج والطيران للأعلى.

وحظي مقطع الفيديو بإشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن سعادتهم بالتعاون الذي قامت به الحيوانات، وقالوا إنّ تدخل الماعز كان حاسماً في المعركة.

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