تامر حسني يغني مع فتاة كفيفة

قام الفنان المصري تامر حسني بتحقيق حلم الشابة الكفيفة مريم النجدي والتي قالت في مقابلة تلفزيونية بأنّها تحلم بالغناء معه، حيث قام بدعوتها للاستديو الخاص به، وغنى معها أغنية خليك فولاذي التي طرحها في ألبومه الأخير.

ونشر النجم المصري مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغني مع مريم التي تمتلك صوتاً جميلاً، وتجيد العزف على الكمان رغم إعاقتها.

وعلّق تامر حسني على الفيديو بالقول: “يا رب أكون قدرت فرحك يا مريوم،” وشكر الإعلاميين داليا أيمن ونيهاد سمير اللذين كانا صلة الوصل بينه وبين مريم.

من جانبها عبّرت الشابة مريم عن سعادتها بلقاء نجمها المفضل، وأعادت نشر مقطع الفيديو على صفحتها في فيس بوك، وقالت إنّها لن تنسى هذا اليوم مهما حدث، وعبرت عن سعادتها لأنّه شرح لها كل شيء بنفسه.

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