سيدة تفاجأ بوجود إصبع في شطيرة البرغر الخاصة بها

لم تكن السيدة البوليفية ستيفاني بينتيز تعلم بأنّ شطيرة البرغر التي اشترتها من مطعم هوت برغر في مدينة سانتا كروز البوليفية ستحتوي على مفاجأة غير سارة.

حيث صدمت ستيفاني بوجود إصبع مقطوع داخل الشطيرة التي كانت تتناولها في مطعم الوجبات السريعة.

ونشرت المرأة البوليفية صورةً لوجبة الطعام التي تحتوي على الإصبع على حسابها الرسمي في فيس بوك، وقالت: “أثناء تناولي البرغر وجدت الأصبع”.

كما نشرت ستيفاني فيديوهات تظهر تفاجأ عمال المطعم أثناء عرض الأصبع عليهم وطلبها مقابلة مدير المطعم.

وقالت بأنّ مدير المطعم عرض عليها أي شيء تريده مقابل عدم نشر القضية، وبرر الأمر بأنّ البرغر يصل للمطعم جاهزاً، ونفى علاقة مطعمه بالأمر.

وعبّرت ستيفاني عن غضبها لاستمرار المطعم بالعمل رغم هذا الخطأ الكارثي، وهذا ما دفعها لنشر القصة على فيس بوك.

وبعد انتشار القصة خرج متحدث باسم سلسلة المطاعم ليقول بأنّ الحادثة وقعت لأنّ رجلاً فقد جزءاً من سبابته أثناء تقطيع اللحم.

يذكر أنّ وزير الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستهلكين قام بإغلاق فرع المطعم بشكلٍ مؤقت، وفرض غرامة مالية ضخمة على صاحب سلسلة المطاعم.

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