منظمة الصحة العالمية تدعو لتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل

أكدّت منظمة الصحة العالمية أهمية التوزيع العادل للقاحات كورونا في الحد من انتشار الوباء والقضاء عليه.

وقالت إنّ التأخر في توزيع اللقاحات وإيصاله لكافة الدول سيؤدي لظهور متحورات جديدة من الفيروس السريع الانتشار.

وأشارت لأهمية اللقاحات ودورها في كبح جماح الفيروس، والقضاء عليه بشكلٍ نهائي، وأشارت لوجود خلل في توزيع اللقاحات في العالم، حيث أكدّت توزيعها 5.7 مليار جرعة من لقاحات كورنا 73% منها ذهبت ل 10 دول فقط.

وطالبت الدول الكبرى بالالتزام بالاتفاقات الدولية وتقاسم الجرعات وتوجيه الإمدادات لمرفق كوفاكس، لكي تكون قادرة على إيصال الجرعات للدول الفقيرة والتي لم تستطع توفير اللقاحات لسكانها.

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