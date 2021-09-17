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واتس آب تختبر خدمة العثور على المتاجر في البرازيل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتس آب، بدأت شركة فيس بوك الأمريكية باختبار ميزة العثور على المتاجر في البرازيل.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين إمكانية العثور على المتاجر المحلية الموجودة في المنطقة التي يعيشون فيها بشكلٍ سلس وبسيط، وذلك بحسب اختصاص كل متجر.

وقالت فيس بوك إنّ الميزة الجديدة ستحتوي على رموز تدل على تخصص كل متجر، وأكدّت إمكانية التواصل مع أصحاب هذه المتاجر من أجل الاستفادة من خدمات التوصيل الموجودة لديهم.

وكانت الشركة الأمريكية قد أولت اهتماماً بالتجارة الإلكترونية عن طريق واتس آب، حيث أكدّت تقاريرها بأنّ 175 مليون مستخدم يستفيدون من التطبيق في أعمالهم الخاصة بشكل يومي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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