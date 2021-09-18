هذه أسعار ايفون 13 و ايفون 13 برو الرسمية وفقاً لأبل!

هواتف ايفون 13 و ايفون 13 برو سيبدأ طرحها في الأسواق خلال الأيام والأسابيع المقبلة وفي هذا المقال سوف نعرض الأسعار الرسمية لها وفقاً لشركة ابل.

أسعار هواتف ايفون 13 – أغلى أم أرخص؟

في البداية وقبل الاستفاضة في الحديث عن أسعار سلسلة هواتف ايفون 13 يجب أن ننوه أن تسعير ابل هذا العام أفضل من سابقه.

أولاً لم ترتفع أسعار هواتف الايفون عن العام السابق، بل على العكس ضاعفت ابل سعة التخزين المبدئية لهواتف ايفون 13 ميني و ايفون 13 إلى 128 بدلاً من 64 جيجابايت، وباتت أسعار نسخة 128 و 265 جيجابايت أقل بنحو 80 دولاراً أمريكياً مقارنةً بهواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12.

أسعار هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس بقيت على حالها دون تغيير. جدير بالذكر أن ابل أضافت سعة 512 جيجابايت إلى ايفون 13 / ميني وسعة 1 تيرابايت إلى ايفون 13 برو / ماكس.

سعر ايفون 13 ميني

ايفون 12 ميني هو الايفون الأصغر حجماً بشاشة 5.4 إنش والأقل سعراً في سلسلة ايفون 13 ويحمل كاميرا ثنائية، وأسعاره كالآتي:

السعر العالمي:

نسخة 128 جيجابايت: 699$

نسخة 256 جيجابايت: 799$

نسخة 512 جيجابايت: 999$

سعر ايفون 13 ميني في السعودية و الإمارات:

نسخة 128 جيجابايت: 3000 ريال / درهم

نسخة 256 جيجابايت: 3420 ريال / درهم

نسخة 512 جيجابايت: 4270 ريال / درهم

سعر ايفون 13

هاتف ايفون 13 يأتي بشاشة بقياس 6.1 إنش وكاميرا خلفية ثنائية ويعتبر نسخة أكبر في الحجم والشاشة والبطارية من ايفون 13 ميني. أسعار ايفون 13 كالآتي:

السعر العالمي:

نسخة 128 جيجابايت: 799$

نسخة 256 جيجابايت: 899$

نسخة 512 جيجابايت: 1099$

سعر ايفون 13 في السعودية و الإمارات:

نسخة 128 جيجابايت: 3400 ريال / درهم

نسخة 256 جيجابايت: 3820 ريال / درهم

نسخة 512 جيجابايت: 4670 ريال / درهم

سعر ايفون 13 برو

هاتف ايفون 13 برو يأتي بشاشة بقياس 6.1 إنش وكاميرا خلفية ثلاثية، وأسعاره كالآتي:

السعر العالمي:

نسخة 128 جيجابايت: 999$

نسخة 256 جيجابايت: 1099$

نسخة 512 جيجابايت: 1299$

نسخة 1 تيرابايت: 1499$

سعر ايفون 13 برو في السعودية و الإمارات:

نسخة 128 جيجابايت: 4200 ريال / درهم

نسخة 256 جيجابايت: 4620 ريال / درهم

نسخة 512 جيجابايت: 5470 ريال / درهم

نسخة 1 تيرابايت: 6320 ريال / درهم

سعر ايفون 13 برو ماكس

ايفون 13 برو ماكس هو الايفون الأكبر حجماً بشاشة 6.7 إنش والأطول في عمر البطارية مع كاميرا خلفية ثلاثية. وسعره كالآتي:

نسخة 128 جيجابايت: 1099$

نسخة 256 جيجابايت: 1199$

نسخة 512 جيجابايت: 1399$

نسخة 1 تيرابايت: 1599$

سعر ايفون 13 برو ماكس في السعودية و الإمارات: