كل ما تودون معرفته عن هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S22 – المواصفات، السعر، موعد الطرح والمزيد!

نتوقع أن يتم الإعلان عن هواتف سلسلة سامسونج جالكسي S22 خلال شهر يناير من العام المقبل. وعلى الرغم من أننا لا زلنا بعيدين عن هذا الموعد من الناحية النظرية، إلا أنه كانت هناك العديد من التسريبات المتعلقة بهواتف السلسلة خلال الأشهر الماضية والتي كنا نعمل على تغطيتها كلها في موقع أخبار التطبيقات.

ولكن في حالة كانت فاتتكم هذه المقالات، فلدينا اليوم مقال مفصل سنحاول من خلاله إعادة أحياء جميع تلك التسريبات ونتناول معكم جميع التفاصيل التي حصلنا عليها لثلاثية سامسونج القادمة.

أولاً: سعر وموعد طرح سامسونج جالكسي S22



كما ذكرنا لكم في المقدمة منذ قليل، فإن الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة سامسونج جالكسي S22 هو شهر يناير من عام 2022. ولكننا لم نحصل على موعد اليوم بالتحديد حتى الآن. جميع التسريبات تشير إلى منتصف شهر يناير، تماماً مثلما حدث مع سلسلة جالكسي S21 العام الحالي.

بعض التسريبات تشير إلى أن سلسلة جالكسي S22 ستدخل مرحلة الإنتاج الكمي بدءًا من شهر نوفمبر من عام 2021، أي بعد شهر ونصف من الآن تقريباً.

هذه المعلومات ليست مؤكدة حتى الآن. فمن الممكن أن تعود شركة سامسونج لخططها المعتادة خلال السنوات الماضية وتقوم بتأخير موعد الإطلاق إلى شهر فبراير أو مارس.

ستكون فكرة الإطلاق المبكر خلال شهر يناير ضرورية خاصة وأنه لم يعد هناك هاتف جالكسي Note. فلابد ومن الضروري أن تحاول الشركة سد الفجوة الطويلة بين موعد إطلاق هواتفها القابلة للطي وموعد إطلاق سلسلة S الرئيسية.

أما بالحديث عن السعر، فمن المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة جالكسي S22 بسعر مشابه لسعر سلسلة جالكسي S21. حيث يبدأ سعر هاتف جالكسي S21 بقيمة 799$، بينما يبدأ سعر جالكسي S21 Plus بقيمة 999$، ويبدأ سعر جالكسي S21 Ultra عند 1199$.

ثانياً: الشاشة والتصميم

من خلال التسريبات، سيكون هناك اختلافات في أحجام الشاشة لهواتف سلسلة جالكسي S22. حيث من الممكن أن يأتي هاتف جالكسي S22 القياسي بشاشة 6.06 بوصة (مقارنة لهاتف جالكسي S21 الذي يحتوي على شاشة قياس 6.2 بوصة).

أما هاتف جالكسي S22 Plus سيأتي بشاشة قياسها 6.55 بوصة بدلاً من 6.7 بوصة كما رأينا مع جالكسي S21 Plus

هاتف جالكسي S22 Ultra سيحتوي على شاشة قياسها 6.81 بوصة بدلاً من 6.8 بوصة، أي أنه الهاتف الوحيد الذي حصل على شاشة أكبر بفارق 1 بوصة فقط.

هاتف جالكسي S22 Ultra هو الهاتف الوحيد الذي سيحتوي على لوحة عرض من LTPO وقد يكون الهاتف الوحيد الذي يتمتع بمعدلات تحديث متغيرة. بالإضافة إلى ذلك فقد يكون الهاتف الوحيد الذي يحتوي على زجاج خلفي.

كل من هواتف جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus سيأتيان بظهر خلفي مصنوع من البلاستيك عالي الجودة.

بالنسبة لدقة العرض: كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus سيأتيان بدقة عرض +FHD، بينما هاتف جالكسي S22 Ultra هو الوحيد صاحب دقة عرض فائقة الجودة +QHD.

من حيث التصميم، تتوقع جميع المصادر إلى أن مظهر هواتف سلسلة جالكسي S22 سيكون قريب جداً من مظهر السلسلة الحالية، وبالتالي لا تتوقع تغييرات حقيقية من حيث المظهر العام للهواتف.

ثالثاً: الكاميرا والبطارية في سلسلة سامسونج جالكسي S22

لقد سمعنا الكثير من التسريبات المتعلقة بخصائص الكاميرا في كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus. حيث من المتوقع أن يحتوي كلاهما على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، وهو المستشعر الجديد IsoCell المتوقع إطلاقه في شهر سبتمبر بشكل رسمي.

أيضاً سيكون هناك كاميرا العرض الواسع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل من أجل التقريب البصري. بالإضافة إلى ذلك جميع التوقعات تشير إلى عدم وجود مستشعر ToF في هاتف جالكسي S22 وهي ليست مفاجأة، خاصة وأنه لم يتواجد أيضاً في هاتف جالكسي S21.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S22 Ultra فتقترح بعض المصادر إلى أنه من المحتمل أن يحتوي على مستشعر بدقة 200 ميجابيكسل مع كاميرا أمامية أسفل الشاشة. ولكن مؤخراً فقط ظهرت بعض التسريبات من مصادر موثوقة على موقع تويتر تم الإشارة فيها إلى أن الهاتف يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل فقط ولا يحتوي على كاميرا أمامية أسفل الشاشة.

هاتف جالكسي S22 Ultra سيحتوي أيضاً على كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابيكسل.

كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus يوفران مستويات تقريب بصرية x3، بينما سيأتي هاتف جالكسي S22 Ultra بمستوى تقريب بصري x3 و x10، وبعض المصادر تقترح إلى أن كاميرا التقريب قد تكون بدقة 10 ميجابيكسل فقط بدلاً من 12 ميجابيكسل.

وفيما يتعلق بسعة البطارية فمن المتوقع أن يحتوي هاتف جالكسي S22 على بطارية سعتها 3800 ميللي أمبير فقط، بينما سيحتوي هاتف جالكسي S22 Plus على بطارية سعتها 4600 أو 4500 ميللي أمبير، وفي الأخير هاتف جالكسي S22 Ultra هو الوحيد المستقر على سعة البطارية من الجيل الحالي 5000 ميللي أمبير. أيضاً الهواتف الجديدة لن تحتوي على شاحن مُرفق في العلبة.

من حيث سرعات الشحن، فقد وردت إلينا مؤخراً تسريبات أشارت إلى أن شركة سامسونج تختبر في الوقت الحالي سرعات شحن بقوة 45 واط، وهو تحسين ملحوظ في سرعة الشحن مقارنة بسرعة 25 واط في سلسلة جالكسي S21، على الرغم أن S20 Ultra كان يدعم أيضاً الشحن بقوة 45 واط.

رابعاً: مواصفات سلسلة سامسونج جالكسي S22



نتوقع رؤية شريحة المعالجة الجديدة من سامسونج Exynos 2200 والتي تحتوي على المعالج الرسومي المتطور من شركة AMD طراز mRDNA والتي لديها القدرة على توفير قدرات تتبع الأشعة ومزايا تظليل المعدل المتغير. ولكن مؤخراً فقط علمنا أن هذه الشريحة لن تكون من نصيب إلا هاتف جالكسي S22 Ultra فقط.

هذا يعني أنه من المتوقع أن يجتوي كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus على إحدى شرائح كوالكم الحديثة – من الضروري أن تكون Snapdragon 898.

أما بالنسبة لسعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي فهي لن تتغير في جميع طُرز سلسلة جالكسي S22 مقارنة بسلسلة جالكسي S21. حيث سيحتوي هاتف جالكسي S22 Plus على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت.

بعض التسريبات تشير إلى أنه من المتوقع أن تعتمد شركة سامسونج على نظام غرف تبريد البخار من أجل تبديد درجات الحرارة في عائلة جالكسي S22. ولكن بعض التسريبات أشارت إلى أن شركة سامسونج تتعامل مع مشكلة حرجة في هذه التقنية مع هواتفها الحديثة، وبالتالي لسنا متأكدين من توافرها في الهواتف الجديدة حتى الآن.

في النهاية وكما تتوقع جميع المصادر فمن المحتمل أن يدعم هاتف جالكسي S22 Ultra قلم S-Pen، تماماً مثل جالكسي S21 Ultra.