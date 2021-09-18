تعرَّف على أهم التفاصيل حول هواتف آيفون 13

أعلنت شركة “آبل” في مؤتمرها السنوي لعام 2021 الذي عُقِد يوم 14 سبتمبر الجاري، عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كورونا وحمل اسم “كاليفورنيا ستريمنغ”، عن أجهزة آيفون 13 وساعة آبل من الجيل السابع وأجهزة آيباد المختلفة.

وكشفت شركة “آبل” كعادتها السنوية عن الجيل الجديد من هواتف آيفون. هذا إلى جانب عدد من المنتجات والتحديثات الأخرى، وكالعادة فإن إصدارات آيفون 13 الجديدة لا تقدم نقلة كبيرة مقارنةً بالجيل السابق.

وقد حصل آيفون 13 وآيفون 13 ميني على تغيير في تصميم الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات، في حين أن المواصفات والخواص لم تتغير كثيرًا، ولعل نفس الوضع قد تكرر بالنسبة لإصدارات آيفون 13 برو وبرو ماكس، وبشكل عام، تغيير شكل الكاميرات يعد أكبر تغيير على التصميم والشكل عمومًا، بحسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وقد غيرت “آبل” من الألوان قليلًا، مع تقديم اللون السماوي الجديد في إصدارات “برو”، لكن بصورة عامة ومتعمدة غالبًا، “آبل” غيرت من درجات جميع الألوان تقريبًا.

وحصلت إصدارات “برو” أيضًا على تغيير من حيث تصميم الكاميرات، حيث أنها أصبحت أكبر وأكثر بروزًا. ولعل هذا الأمر لا يصب في صالح المستخدم بأي شكل.

وذكرت “آبل” ضمن فعاليات المؤتمر أن النتوء العلوي والذي يضم الكاميرا الأمامية وتقنية التعرف على الوجه قد أصبح أصغر بنسبة وصلت إلى 20%. في حين أن وزن جميع الإصدارات قد أصبح أكبر بمتوسط 9 جرامات.

وقد زادت “آبل” من سطوع شاشات آيفون 13 ليصل من 625 نيت إلى 800 نيت (شمعة)، إلا أن أهم المستجدات بخصوص الشاشة هي دعم معدل تحديث 120 هيرتز من خلال خاصية ProMotion في هواتف آيفون 13 برو وبرو ماكس.

ولم تقدم “آبل” دعمًا لخاصية Always on Screen والتي تسمح بعرض الساعة وبعض العناصر الأخرى بشكل دائم على الشاشة أثناء إغلاقها، وهي خاصية توفرها سامسونج منذ سنوات طويلة.

وبحسب التقارير، فإن الشاشات في إصدار برو تأتي من نوع LTPO والذي يسمح أيضًا بتوفير الطاقة بشكل كبير وتوفير معدل التحديث المرتفع دون التأثير سلبًا على دقة الصور أو جودتها.

ولم تحصل الهواتف الجديدة على تغييرات من حيث الاتصالات أو دعم 5G. كما أن “آبل” لم توضح أيضًا ما إذا كانت تستخدم مودم X60 الجديد من كوالكوم أو لا، إلى جانب ذلك فالهواتف الجديدة لا تدعم Wi-Fi 6E كذلك.

ويعد معالج A15 Bionic مدعاة للفخر بالنسبة لآبل، وقد تحدثت عنه بشكل مكثف ضمن المؤتمر، لكن ضمن حديثها فهي لم توضح مستجداته بشكل شامل.

وبشكل عام فالمعالج يُقدم أربع أنوية بأداء متوسط ونواتين بأداء مرتفع. إلى جانب 16 نواة للذكاء الاصطناعي وأربع أنوية لمعالجة الرسوميات. في حين أن إصدارات برو ستدعم خمس أنوية وليس فقط 4.

ويعتمد المعالج على دقة تصنيع 5 نانومتر كذلك. ونحتاج لبعض الوقت حتى نعرف مدى تفوقه على الجيل السابق A14 Bionic.

The post تعرَّف على أهم التفاصيل حول هواتف آيفون 13 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

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