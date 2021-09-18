5 أخطاء شائعة في التداول

التداول في سوق الفوركس و الأسواق المالية هو تجارة و استثمار يمكن ان يُعتمد كعمل حقيقي أساسي للبعض يعتمدونه كعمل إضافي بجانب وظيفتهم الأساسية.

و في التداول اليومي بالأسواق المالية بشكل عام و سوق الفوركس وعقود الفروقات بشكل خاص، فمثلا عندما يفتح المتداول منصة ميتاتريدر 4 أو الميتاتريدر 5 الخاصة به ويبدأ بالتداول، يكون المتداول معرضاً لارتكاب أخطاء وممارسات ليست صحيحة في التداول إذا لم يأخذ حذره.

وبشكل عام، هناك ممارسات خاطئة يرتكبها المتداولون تؤدي إلى خسائر في الأرباح وحتى رأس المال. هذه الأخطاء يمكن تفاديها لزيادة نسبة النجاح عن الفشل في هذا السوق الضخم. في هذا المقال، نحدد أهم 5 أخطاء شائعة يرتكبها المتداولون و التي قد وتؤدي إلى خسائر كبيرة.

الخطأ الأول: دخول صفقات تداول بأحجام غير مناسبة لرأس المال

هو أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتداولين في سوق الفوركس وعقود الفروقات. فتح عقود تداول بأحجام كبيرة وغير مناسبة لرأس المال يحدث عادة نتيجة لأسباب نفسية أو نتيجة ضعف الخبرة بأمور السوق.

والأسباب النفسية تكون إما بدافع تحقيق ربح سريع ومكسب سهل، أو الثقة الزائدة من المتداول واعتقاده في سهولة الربح.

و أما ضعف الخبرة فهو يعني عدم دراية المتداول بأمور السوق وتحركاته وكيفية إدارة رأس المال بشكل صحيح.

الخطأ الثاني: الاعتماد على التوصيات والتحليلات فقط

كم مرة حاولت البحث عن توصيات تداول سواء مدفوعة أو مجانية أو تابعت تحليلات فنية من أحد المواقع أو في المنتديات؟ يخطئ من يعتقد أن توصيات التداول أو التحليلات لن تخسر أبدا وستستمر في تحقيق المكاسب الدائمة، ومن الخطأ أيضا الاعتماد الكلي على التوصيات والتحليلات في التداول دون تكوين رأي شخصي وتحليل موضوعي للسوق من كافة الجوانب سواء الفنية أو الأساسية.

وذلك لأن المحلل الفني أو مقدم التوصيات هو يقدمها حسب قراءته الشخصية للسوق وحسب رأس المال الذي يستخدمه شخصيا في التداول.

فمثلا كيف ستعتمد على توصيات تداول يقدمها محلل فني رأس ماله 1000 دولار في حين أن رأس مالك أنت 200 دولار؟ مثلا. قد تكون النتيجة هي الخسارة لأن رأس ماله الكبير يتحمل انعكاسات وتغيرات مفاجئة في السوق لن يتحملها رأس مالك.

الخطأ الثالث: التداول بدون هدف أو وقف خسارة

حسنا، تخيل أنك في وسط البحر وتريد النجاة والوصول إلى بر الأمان، ماذا ستستخدم؟ هل ستعتمد على ذراعيك في السباحة على عمق كبير جدا مثل هذا؟ أم ستستخدم قارب أو طوق نجاة يوصلك إلى الشاطئ؟ الحال نفسه في تداول الفوركس وعقود الفروقات، تحديد هدف ووقف خسارة في كل صفقة تداول تدخلها هو بمثابة طوق نجاة وسط الأمواج العاتية.

ومن أكثر الأخطاء الشائعة في هذا المجال هو التداول دون تحديد هدف واضح تغلق عليه الصفقة أو وقف خسارة ينقذ الحساب عند انعكاس السوق أو الأحداث المفاجئة. التداول بدونهما يمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل إذا كان الانعكاس كبيرا ومفاجئا، أو يمكن أن تضيع فرص إغلاق عقود التداول على مكاسب نتيجة لعدم وجود هدف محدد تغلق عليه.

الخطأ الرابع: عدم وجود خطة تداول

خطة تداول واضحة مع أهداف قصيرة وطويلة المدى تجعل من التداول أكثر حماسا ومنطقية، فعندما تحقق هدف سوف تكون شغوفا بالهدف الذي يليه، وستشعر أنك لا تسير في العتمة بدون دليل. كما أن تحديد أساليب سليمة في التحليل الفني والتحليل الأساسي يمهد الأرض الصلبة للنجاحات في هذا المجال.

ومن أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون في سوق الفوركس وعقود الفروقات هو عدم تحديد خطة تداول يكون أساسها إدارة رأس المال والتحكم في المخاطر (إدارة المخاطر).

الخطأ الخامس: سيطرة المشاعر في التداول

أثناء تداول الفوركس وعقود الفروقات، ينتاب المتداول الكثير من المشاعر والعواطف التي قد تؤثر عليه مثل الخوف من الخسارة، الطمع، التردد، الإحباط، التسرع وغيرها من المشاعر النفسية.

الإستسلام لهذه المشاعر يجعل من التداول عملية غير منطقة، فبدلا من دخول صفقات التداول بناءا على تحليل دقيق للسوق، يتم الدخول طمعا في مزيد من المكاسب أو وفق عاطفة ما تجاه زوج عملة أو أداة تداول معينة. الاستسلام للمشاعر المختلفة في التداول وعدم تحكيم المنطق والعلم يعتبر من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من المتداولين في سوق الفوركس بشكل خاص و الأسواق المالية بشكل عام.

بعد أن عرفت أهم 5 أخطاء شائعة في التداول، حاول تسجيل الدخول إلى منصة التداول الخاصة بك الآن ودرب نفسك على تفادي هذه الأخطاء من الآن فصاعدا.