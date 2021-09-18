نانسي عجرم تُطلق فيديو كليب أغنية حياة من ألبوم نانسي 10

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنية “حياة”، والتي تعدّ إحدى أغاني ألبوم نانسي العشر.

وأهدت النجمة اللبنانية الفيديو كليب الجديد لشقيقها نبيل عجرم، حيث تضمن لقطات من حفل زفافه الذي عقد مؤخرًا.

وحصدت الفيديو كليب الجديد أكثر من 127 ألف مشاهدة على القناة الرسمية لنانسي عجرم على يوتيوب، وسط تفاعلٍ كبيرٍ من عُشّاقها.

وأغنية “حياة” من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد، وتوزيع هادي شرارة.

وكانت النجمة اللبنانية قد طرحت أغنية “حياة”، في يوليو الماضي، والتي حقّقت حوالي مليون مشاهدة على “يوتيوب”، قبل إطلاق الفيديو كليب الخاص بها.

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