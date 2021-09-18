هذا هو أسرع شاحن في العالم – سرعة شحن مذهلة!

الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقدم ميزة الشحن السريع مثل أوبو وهواوي وشاومي وسامسونج. لكن الآن ما هو الشاحن الأسرع في العالم وكم يستغرق من الوقت لشحن البطارية؟ الإجابة: شاحن شاومي بقوة 120 وات مع هاتف Mi 11T Pro الذي سيتوفر قريباً في أسواقنا العربية!

شاحن شاومي 120 وات بتقنية HyperCharge

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها شاومي هذا الشاحن، فقد سبق وأن طرحته للجمهور العام الماضي مع هاتف Mi 10 Ultra لكن العام لم يتوفر في الدول العربية.

مؤخراً، كشفت شاومي عن هاتف Mi 11T Pro الذي أرفقته ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير وشاحن بقوة 120 وات.

بطارية الهاتف مصممة بطريقة مختلفة قليلاً فهي منقسمة إلى بطاريتين أصغر سعة كلٍ منها 2500 ملي أمبير، وعند توصيل الهاتف بالشاحن يتم شحنهما على التوازي.

شاومي قالت إن الشاحن يستطيع شحن البطارية في غضون 17 دقيقة فقط، لكنها عادت وأضافت ملحوظة أن تلك الفترة اللازمة للشحن من 2% حتى 100%.

موقع فون أرينا التقني قام باختبار شاحن شاومي مع هاتف Mi 11T Pro واتضح أن عملية الشحن تستغرق 25 دقيقة للشحن من 0% حتى 100%، وهو يعتبر رقم قياسي مقارنةً بأي هاتف آخر حتى هواتف أوبو و ون بلس و ZTE التي تسجل أرقاماً مقاربة لديها بطارية أصغر.

ما مدى أمان تقنية الشحن الفائق HyperCharge من شاومي؟

تقول شاومي إنها تستخدم تقنيات متقدمة لمراقبة الحرارة أثناء الشحن لضمان إتمام عملية الشحن بسرعة وكفاءة وأمان.

أيضاً تعد شاومي بإطالة العمر الافتراضي للبطارية والإبقاء على 80% من سعة البطارية بعد 800 دورة شحن كاملة للبطارية علماً بأن ابل نفسها توفر 80% من سعة البطارية بعد 500 دورة شحن كاملة.