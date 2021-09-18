إطلالة غربية لقصي خولي في حفل الموريكس دور

شهد حفل توزيع جوائز “الموريكس دور”، ظهور النجم السوري قصي خولي بإطلالة غريبة، وغير مألوفة.

حيث ظهر بتسريحة شعر غريبة وغير مألوفة، وشاربٍ طويلٍ وكثيف؛ الأمر الذي فاجأ عشّاقه، والنجوم الحاضرين.

وبرر النجم السوري فور تسلّمه جائزته، قدومه بهذه التسريحة، وقال إنّه جاء من موقع تصوير مسلسله الجديد “توتر عالٍ” بشكلٍ مباشر للحفل.

وأشار إلى أنّ هذه التسريحة مخصصة لشخصيته التي سيلعبها في المسلسل، وأهدى الجائزة التي فاز بها، لابنه العميد.

من جهةٍ أخرى، عبّرت النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، عن صدمتها بظهور قصي، شريكها في مسلسل “عشرين عشرين”، بهذه الإطلالة، وأكدّت أنّها لم تعرفه للوهلة الأولى.

يُذكر أنّ الفنان السوري يتابع، حاليًا، تصوير مشاهده في مسلسل “توتر عالٍ”، الذي تنتجه شركة الصباح، ويخرجه الفنان سيف الدين سبيعي.

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