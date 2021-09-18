هاتف OnePlus 9RT قادم بمعالج Snapdragon 870 ويدعم الشحن بقوة 65 واط

بناءً على المعلومات الواردة من المصدر التقني الصيني الشهير 3C فإن هاتف OnePlus 9RT سوف يدعم نفس سرعة الشحن المعتادة لجميع هواتف OnePlus الرائدة.

هاتف OnePlus 9RT يدعم الشحن بقوة 65 واط

من خلال التقرير الذي نشره المصدر الصيني، فإن هاتف OnePlus 9RT يتطابق مع هاتف OnePlus 9 Pro من حيث سرعة الشحن المدعومة. وقد أضاف الموقع في تقريره بأن الهاتف الجديد يدعم الشحن بقوة 65 واط. ولكن لم يذكر المصدر أي تفاصيل حول قدرات الشحن اللاسلكي – لا نعلم حتى ما إذا كان الشحن اللاسلكي سيكون مدعوماً أم لا.

من المتوقع أن يتم إطلاق OnePlus 9RT يوم 15 من شهر أكتوبر القادم، وبهذا الشكل هو سيكون البديل المناسب الذي يحل محل هاتف T المعتاد من شركة OnePlus والذي تعودت الشركة على إطلاقه سنوياً في نفس هذا الموعد. وإذا صحت الشائعات، فمن المحتمل ألا نرى هاتف OnePlus 9T على الإطلاق هذا العالم.

يحتوي هاتف OnePlus 9RT على معالج كوالكم Snapdragon 870 SoC

من حيث المواصفات الداخلية وعلى صعيد الأداء من المتوقع أن يتمتع الهاتف بمعالج قوي قادر على التعامل مع المهام الصعبة بسهولة. يُقال أنه يحتوي على شريحة Snapdragon 870 SoC وهو في الحقيقة معالج قوي ولكن بالطبع ليس بنفس مستوى أداء Snapdragon 888 Plus أو حتى Snapdragon 888.

حسب الشائعات الواردة، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في بعض دول آسيا أولاً قبل أن يصل إلى الأسواق الأخرى. ولسنا متأكدين من وصوله إلى أوروبا، وبنسبة كبيرة جداً هو لن يصل إلى الولايات المتحدة.

على كل حال يحتوي الهاتف على شاشة قياسها 6.55 بوصة بمعدل تحديث 120Hz بدقة عرض FHD+، وستكون هناك العديد من طرازات الهاتف المختلفة من حيث سعة التخزين. أقوى طراز من هاتف OnePlus 9RT يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت.

بطارية الهاتف بسعة 4500 ميللي أمبير

وقد أشار المصدر إلى أن الهاتف يحتوي على وحدة تصوير ثلاثية، بحيث يكون المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجابيكسل من تصنيع سوني طراز IMX766، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابيكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابيكسل. تبلغ سعة البطارية 4500 ميللي أمبير ومن المفترض أنها ستكون كافية ليوم واحد مزدحم بالأعمال من خلال دورة شحن واحدة.