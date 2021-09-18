أول نظارة ذكية من شاومي الصينية

رفعت شركة شاومي الصينية النقاب عن أولى نظارتها الذكية والتي أطلقت عليها Smart Glasess.

وزودت الشركة الصينية نظارتها الجديدة بشاشة Microled تتيح عرض معلومات مختلفة، بمجموعة من التقنيات الحديثة والمتطورة.

وتدعم النظارة الجديدة شبكات WLAN، شبكات الجيل الخامس، وستعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وأشارت شاومي إلى أنّ نظارتها الجديدة التي يصل وزنها إلى 51 غرام فقط تحتوي على كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور المميزة، ومعالجًا يتيح للمستخدم إمكانية التحكم فيها من خلال الإطار.

يُذكر أنّ شاومي لم تكشف عن موعد طرح النظارة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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