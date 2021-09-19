محمد عز يُعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان المصري محمد عز عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث نشر على خاصية الستوري في حسابه الرسمي على إنستغرام عبارة قال فيها “إن نتيجة اختبار فحص كورونا كانت إيجابية”.

وقال النجم المصري إنه بصحة جيدة ولا يعاني من أعراض خطيرة، ودعا الأشخاص الذين خالطوه خلال الفترة الماضية لإجراء اختبارات فيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس السريع الانتشار، واختتم منشوره بطلب الدعاء له.

وحظي منشور محمد عز بتفاعل كبير من عشاقه وزملائه الفنانين الذين تمنَوا له الشفاء العاجل، والتغلب على المرض بأسرع وقت ممكن.

يُذكر أنّ محمد ظهر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الاختيار2، الذي لعب بطولته كلٌّ من كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وحقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة لمشاركته في مسلسل المداح رفقة نسرين طافش، حمادة هلال، وغيرهم من النجوم.

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