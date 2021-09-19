“مرام علي” تتراجع عن قرار انسحابها من ثالث أجزاء عروس بيروت

قرّرت الفنانة السورية مرام علي الاستمرار في تقديم شخصية نايا الشريرة، في الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت.

وكانت الفنانة السورية قد قرّرت الانسحاب من العمل لأنّها لم تعُد ترغب بتأدية دور الفتاة الشريرة، ولكي لا يتم حصرها مستقبلاً في الأدوار الشريرة.

وبررت مرام قرار عودتها للمسلسل بالتغييرات الجذرية التي ستطرأ على شخصية نايا، والتي لن تكون شريرة، بالإضافة لاقتناعها بالنص.

وقالت إنّ تشجيع الجمهور وزملائها في العمل دفعها للعودة إليه، وأشارت لشعبية شخصية مايا بين متابعي العمل، الذين باتوا يُقلّدون حركاتها وطريقة كلامها.

يُذكر أنّ الجزء الأول والثاني من العمل عرفا مشاركة مجموعة من النجوم أمثال كارمن بصيص، مرام علي، محمد الأحمد، ضحى الدبس، لينا حوارنة، رفيق علي أحمد وغيرهم.

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