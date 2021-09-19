شاب ياباني لا ينام سوى لنصف ساعة يومياً!

ادّعى الشاب الياباني “دايسوكي هوري”، أنّه لم ينَم لأكثر من نصف ساعة يومياً منذ 12 عاما.

وقال “هوري” البالغ من العمر 36 عاماً، إنه عوّد جسمه وعقله على العمل بأقل قدر ممكن من النوم بدون أن يشعر بالتعب.

وبرر دايسوكي فعلته هذه برغبته بالاستفادة من وقت النوم في إنجاز الأعمال اليومية، وقال إنّ النوم لـ8 ساعات سيجعل نهاره يقتصر على 16 ساعة، وأشار إلى أن هذا الوقت لا يكفي للقيام بمهامه اليومية.

وأكد الشاب الياباني أنّه لا يُعاني من أي مشاكل نتيجة الحرمان من النوم، وأنّه يتمتع بصحة جيدة ونشاط كبير.

الجدير بالذكر أنّ إحدى المحطات اليابانية حاولت التأكد من صحة ادّعاءات دايسوكي، حيث قامت بتوثيق مدّة نومه القصيرة لمدة 3 أيام، وأكدت أنّه لم ينَم خلال تلك الأيام سوى نصف ساعة في اليوم، وأشارت إلى أن نشاطه اليومي لم يتأثر بقلة النوم.

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