الصدفة تقود بريطانيّاً لاكتشاف غرفة سرية وأنفاق في منزله الأثري

قادت الصدفة البريطاني فريدي غودول لاكتشاف غرفة سرية ومجموعة من الأنفاق الأثرية في منزله، الذي يعود عمره لحوالي 500 عام.

وتمكن الرجل البريطاني من اكتشاف الغرفة أثناء اطّلاعه على بعض الصور القديمة لمنزله، الواقع في مقاطعة ساسكس جنوب إنجلترا.

وعندما دخل الغرفة وجد فيها ممراً يربطها بمجموعة من الأنفاق السرية، التي عثر بداخلها على بعض القطع الأثرية.

وقال الرجل البريطاني إنّه عثر داخل الغرفة والأنفاق على جدار عليه أسماء وتواريخ، وصندوق قديم يضم كتباً ومخطوطات يعود تاريخها للعام 1848، واحتوت على معلومات عن سكان المنزل السابقين، بالإضافة لعثوره على طاولات دراسية وكتب يعود تاريخها لمطلع القرن العشرين.

الجدير بالذكر أنّ فريدي نشر مقطع فيديو للغرفة السرية على قناته الرسمية في موقع يويتوب، وحظي هذا المقطع بتفاعل كبير وحصد ملايين المشاهدات.

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