إنفينيكس تُطلق هاتفين جديدين وهذه مواصفاتهما

كشفت شركة إنفينيكس الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة، أطلقت عليهما Infinix Hot 11 و Infinix Hot11S.

وسيعمل الهاتف Infinix Hot11 بمعالج MediaTek Helio G70، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 64 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما الهاتف Infinix Hot11S فسيعمل بمعالج MediaTek Helio G88، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت إنفينيكس هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.78 بوصة ودقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وأخرى خلفية مزدوجة بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية والعشوائية مماثلة لتلك الموجودة في الهاتف السابق، وسيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مكبرات صوتية، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتفين الجديدين، ولا عن موعد طرحهما في الأسواق العالمية.

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