مايكروسوفت تطرح نسخة أوفيس في هذا التاريخ

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن موعد طرح نسخة أوفيس الجديدة، والتي ستتوفر للمستخدمين بدءً من 5 أكتوبر القادم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ النسخة الجديدة ستمنح مستخدمي نظامي ويندوز وماك اشتراكًا مدى الحياة بمجرد شرائها لمرة واحدة فقط.

وأكدّت مايكروسوفت توفير الحزمة الجديدة لبيئة عمل، دون أن يكون المستخدم مضطرًا للاتصال بالإنترنت.

وأشارت إلى أنّ الحزمة الجديدة ملائمةٌ للأشخاص غير الراغبين في الاشتراك بحزمة مايكروسوفت 365، والتي تتطلب اشتراكًا مستمرًا عبر الإنترنت.

وتجلب النسخة الجديدة تحسينات على مستوى الأداء والتصاميم، بالإضافة إلى مزايا جديدة، وتوفير الوضع الليلي.

يُذكر أنّ مايكروسوفت ستُطلق نسخة Offices LTSC من حزمة أوفيس خلال الفترة القادمة، وستخصصها للأشخاص غير الراغبين في الاشتراك بخدمتها السحابية.

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