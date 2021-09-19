بطارية ايفون 13 و ايفون 13 برو – هل تحسن عمر البطارية؟

البطارية من الجوانب الأساسية التي تهم المستخدم عند اتخاذ قرار الترقية وشراء هواتف الايفون الجديدة وحتى المستعملة. في هواتف ايفون 13، قامت ابل ببعض التحسينات مما أدى إلى زيادة عمر البطارية فيها كما سنوضح في هذا المقال.

في هواتف ايفون 13 ركزت ابل على رفع كفاءة المعالج وتحسين أداء الكاميرا والشاشة ونالت البطارية أيضاً حظها من التحسين.

بحسب ابل فإن جميع إصدارات ايفون 13 لها بطارية ذات عمر أطول بالمقارنة مع إصدارات ايفون 12 العام الماضي.

هواتف ايفون 13 ميني / برو عمر البطارية فيها أطول بساعة ونصف بالمقارنة مع هواتف ايفون 12 ميني / برو، وعمر البطارية في هواتف ايفون 13 / برو ماكس أطول بساعتين ونصف بالمقارنة مع هواتف ايفون 12 / برو ماكس.

أيضاً ابل عرضت بعض أرقام أداء البطارية نستعرض منها عمر البطارية عند مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت (يوتيوب، نتفلكس، …):

ايفون 13 برو ماكس: 25 ساعة

ايفون 12 برو ماكس: 12 ساعة

ايفون 13 برو: 20 ساعة

ايفون 12 برو: 11 ساعة

ايفون 13: 15 ساعة

ايفون 12: 11 ساعة

ايفون 13 ميني: 13 ساعة

ايفون 12 ميني: 10 ساعات

كما نلاحظ فقد تحسن أداء البطارية في هذه الجزئية المتعلقة بمشاهدة الفيديو عبر الإنترنت وهذا التحسن يتضح بشكل فاقع في هاتف ايفون 13 برو ماكس.

ابل أيضاً نشرت أرقام عمر البطارية فيما يتعلق بمشاهدة الفيديو أوفلاين على الجهاز وعند الاستماع للموسيقى، لكن التغير ليس كبيراً للغاية.

ما هي سعة البطارية في هواتف ايفون 13؟

سعة البطارية من الأمور التي تتجاهلها ابل وتكتفي فقط بالإشارة إلى عمر البطارية. لكننا تحصلنا على أرقام سعة البطارية من الجهات الرسمية التي أعطت التراخيص لأجهزة الايفون.

سعة بطارية ايفون 13 ميني: 2425 ملي أمبير.

سعة بطارية ايفون 13: 3240 ملي أمبير.

سعة بطارية ايفون 13 برو: 3125 ملي أمبير.

سعة بطارية ايفون 13 برو ماكس: 4373 ملي أمبير.

شحن بطارية ايفون 13

علبة شراء هواتف ايفون 13 لا تحتوي على شاحن في علبة الشراء وإنما يُباع منفرداً. هواتف ايفون 13 تدعم الشحن بقوة 20 وات مثل ايفون 12.

تدعم أيضاً هواتف ايفون 13 الشحن اللاسلكي ماجسيف MagSafe بقوة شحن تصل إلى 15 وات. تقنية الشحن اللاسلكي العكسي – لشحن الهواتف الأخرى – ليست موجودة في هواتف ايفون 13.