شاومي تعلن عن أول جهاز لوحي منذ عام 2018 بنظام اندرويد – Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 – لفترة طويلة من الوقت لم تعلن شركة شاومي عن أي حواسيب لوحية جديدة، تقريباً أخر جهاز لوحي للشركة كان Mi Pad 4 والذي تم إطلاقه في عام 2018. ولكن اليوم أعلنت الشركة عن جهاز Xiaomi Pad 5 – وهذا بعدما تخلصت الشركة من العلامة التجارية القديمة Mi.

مواصفات Xiaomi Pad 5

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جهاز Xiaomi Pad 5 يحتوي على شاشة قياسها 11 بوصة بدقة عرض WQHD وتعمل بمعدل تحديث 120Hz ويحتوي على مكبرات صوتية رباعية ذات جودة عالية، وذاكرة وصول عشوائي “رامات” تصل حتى 6 جيجابايت.

يتم تشغيل الجهاز اللوحي عن طريق معالج كوالكم Snapdragon 860 وهو يعتبر إصدار مُحسن من المعالج الأصلي Snapdragon 855 الذي تم إطلاقه رسمياً في عام 2019.

يحتوي جهاز Xiaomi Pad 5 على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بينما تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل.

من ناحية الشكل يبدو أن التابلت شبيه إلى حد كبير مع جهاز iPad Pro، بدءً من الحواف النحيفة والمسطحة وحتى كيفية تخصيص واجهة مستخدم MIUI وطريقة اصطفاف التطبيقات.

من حيث المتانة يبدو أن الجهاز الجديد ليس قوياً، والشاشة أيضاً ليست متماسكة بشكل جيد مع الهيكل. ولكن من الناحية الإيجابية لا تزال جودة الصوت ودقة عرض الشاشة من أبرز سمات Pad 5 الملفتة للانتباه. لذا هو خيار رائع من أجل مشاهدة الفيديو عالي الجودة.

وماذا عن الإنتاجية والترفيه؟

يشير المصدر في حديثه أنه غير واثق من قدرات الجهاز اللوحي الجديد في الأعمال الإنتاجية. ولكن من خلال حديث مسؤول التسويق في شركة شاومي لموقع The Verge، فقد أشار إلى أن شركة شاومي تعتبر الحاسوب اللوحي الجديد بمثابة منصة عمل محمولة ووسيلة مناسبة للترفيه في نفس الوقت.

وأضاف في حديثه أنه من المتوقع أن يتم إطلاق قلم Stylus ومجموعة من ملحقات وإكسسوارات لوحة المفاتيح للجهاز في بعض الأسواق. حتى هذه اللحظة لم يتم اختبار الجهاز اللوحي الجديد، وللأسف حواسيب أندرويد اللوحية لا تتمتع بسمعة طيبة في هذا الصدد.

بالحديث عن الأسعار، سعر الجهاز سيبدأ عند 413$ دولار أمريكي لنسخة 128 جيجابايت، و 472$ لنسخة 256 جيجابايت. لذا فهو منافس قوي لأجهزة iPad Air، ولكن هل يتمكن من تحقيق نجاحاً مذهلاً مثلها، فهذه هو السؤال!